رئيس الوزراء التونسي يقيل وزير الصحة وسط انتقادات بشأن أزمة كورونا

أقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي وزير الصحة فوزي المهدي، اليوم الثلاثاء، وسط تبادل للاتهامات بشأن الأداء أثناء مكافحة ارتفاع عدد الإصابات بكوفيد-19 وبطء حملة التطعيم.



وقال بيان للحكومة إن وزير الشؤون الاجتماعية سيقوم بأعمال وزير الصحة.