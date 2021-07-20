لحظات مرعبة لدخول مياه الأمطار إلى عربات مترو مكتظة بالركاب في الصين (فيديو)

وثّق مواطنون صينيون مشاهد مرعبة من داخل مترو الأنفاق في مدينة تشنغتشو، بعد دخول مياه الأمطار إلى عربات المترو وحصار المواطنين في الداخل.

وتسببت الأمطار الغزيرة المتساقطة في مدينة تشنغتشو بمقاطعة خنان وسط الصين بأزمة كبيرة في المدينة، حيث شلت حركة وسائل النقل العامة والخاصة.

وسجلت نسبة هطول قياسية اليوم الثلاثاء، بلغت لحوالي 457.5 ملم خلال 24 ساعة فقط، الأمر الذي تسبب بحدوث فيضانات في المدينة.

China: Today, heavy rain in Xinyang City, Henan Province, flooded many cars. pic.twitter.com/vmabtli43p — Brian (@brianandagnes) July 20, 2021

وأدى ارتفاع منسوب مياه الأمطار لحدوث فيضانات في الأنهار التي تدفقت في شوارع المدينة، حيث سجل هطول 200 ملم من الأمطار في ساعة واحدة فقط.

وتداول مواطنون مشاهد فيديو تظهر تعطل خدمات السكك الحديدية وحدوث فوضى عارمة في المدينة بعد انغمار شوارعها بالمياه.

وبحسب وكالة "شينخوا" الصينية، فقد بدأت أعمال الإغاثة في العاصمة بكين بعد ارتفاع مناسيب المياه فيها بسبب الأمطار.

وقام موظفو شركة "مجموعة بكين لتصريف المياه" بتنفيذ أعمال تصريف في الشوارع المغمورة بالمياه بعد أن ضربت عواصف مطرية حي "شيجينغشان" في العاصمة بكين.