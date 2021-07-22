الجيش الدنماركي يعلن رصد سفينتين إيرانيتين في بحر البلطيق

ونشرت وزارة الدفاع الدنماركية صورا على الإنترنت من سلاح الجو الملكي الدنماركي للمدمرة الإيرانية الجديدة "سهند" وسفينة جمع المعلومات الاستخباراتية "مكران" بينما كانتا تمران عبر جزيرة بورنهولم الدنماركية.وقال الجيش الدنماركي عبر "تويتر": "من المتوقع أن تكونا في طريقهما إلى الاستعراض البحري السنوي في سان بطرسبرغ".وفي وقت سابق من الخميس ذكرت وكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية أن قائد البحرية الإيرانية، الأدميرال حسين خانزادي، سينضم إلى الاستعراض البحري الروسي في سان بطرسبرغ بعد تلقيه دعوة من وزير الدفاع الروسي.