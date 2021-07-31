فيضانات المانيا.. الاسوأ منذ نحو 60 عاما

وصنفت الهيئة شهر يوليو/تموز على أنه "الأكثر هطولا للأمطار في تاريخ البلاد، إذ شهد معدلات قياسية في سقوط الأمطار بعد تقديرات أولية لحوالي ألفي محطة قياس تابعة للهيئة".وقالت الهيئة ان "الأمطار التي سقطت خلال يوليو/تموز 2021 كانت فوق المعتاد وأن نسبة المياه التي هطلت خلال هذا الشهر وصلت إلى 110 لترات لكل متر مربع على مستوى البلاد بما يزيد بنسبة 40% تقريبا عن متوسط الفترة من عام 1961 حتى 1990، وسقط ضحية الأمطار ما لا يقل عن 179 شخصا فقدوا حياتهم خلال هذه الكارثة".وأضافت ان "الشيء المميز في ذلك هو أن الأمطار الغزيرة لم تعد تقتصر على مناطق محلية بعينها ولكن صارت تهطل على مساحات كبيرة".وأشارت الهيئة إلى أن "الأمطار بين خليج كولونيا ونهر إيفل كانت غزيرة للغاية لدرجة أنها ستسجل في كتب تاريخ الأرصاد الجوية باعتبارها (أمطار القرن)".