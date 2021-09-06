على طريقة أفلام الأكشن.. عملية هروب الاسرى الفلسطينيين من سجن اسرائيلي (فيديو)

على طريقة افلام الاكشن فرار ٦ فلسطينين من احد السجون الاسرائيلية pic.twitter.com/qyF23mmdgS — حسين حاتم (@husseinhatemk) September 6, 2021

ووفقا للقائمة التي نشرها "نادي السير"، فإن الأسرى الفارين هم:• الأسير محمود عبد الله عارضة (46 عاما) من عرابة/جنين، معتقل منذ عام 1996، محكوم مدى الحياة.• الأسير محمد قاسم عارضه (39 عاما) من عرابة، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم مدى الحياة.• الأسير يعقوب محمود قادري (49 عاما) من بير الباشا، معتقل منذ عام 2003، ومحكوم مدى الحياة.• الأسير أيهم نايف كممجي ( 35 عاما) من كفردان، معتقل منذ عام 2006 ومحكوم مدى الحياة.• الأسير زكريا زبيدي (46 عاما) من مخيم جنين، معتقل منذ عام 2019 .• الأسير مناضل يعقوب انفيعات (26 عاما) من يعبد، معتقل منذ عام 2019.