​واشنطن لـ"طالبان": أي دعم يتعين العمل على كسبه

جاءت تصريحات بلينكن بعد أن استضاف ونظيره الألماني اليوم الأربعاء اجتماعا افتراضيا لوزراء من 22 دولة بالإضافة إلى حلف "الناتو" والاتحاد الأوروبي.وكرر بلينكن رد الولايات المتحدة الأولي الحذر على إعلان "طالبان" تشكيلة حكومة مؤقتة، مشددا على أنه سيتم الحكم على الحكومة و"طالبان" من خلال أفعالهم.وكان المتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، أعلن خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الثلاثاء، عن التشكيلة الحكومة.وقال إنه تم اتخاذ قرار بتعيين الملا محمد حسن أخوند قائما بأعمال رئيس الوزراء في الحكومة الأفغانية الجديدة والملا عبد الغني برادر، رئيس المكتب السياسي الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، قائما بأعمال نائب رئيس الوزراء.