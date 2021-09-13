اليابان تحذر مواطنيها من "هجمات محتملة" في 6 دول

وكشفت وزارة الخارجية اليابانية أنها تلقت معلومات تفيد بوجود "مخاطر مثل التفجيرات الانتحارية"، في حين قوبلت التحذيرات بالدهشة في الكثير من تلك البلاد التي صرحت بأنها لا تعلم بوجود هذه التهديدات المزعومة إضافة إلى غياب أي تفاصيل من جانب اليابان حول مصدر تلك المعلومات.ودعت اليابان في تحذيرها مواطنيها إلى "الانتباه للأخبار والمعلومات المحلية وتوخي الحذر "في الوقت الراهن"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل أو تحديد إطار زمني للتحذيرات، فيما رفضت الخارجية الإفصاح عن مصدر المعلومات أو الكشف عما إذا كانت تشاركت تلك المعلومات مع غيرها من الدول، لافتة إلى أن التحذير أرسل إلى سفاراتها في البلدان المعنية من أجل توزيعه على المواطنين اليابانيين هناك.