Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
منوعات
انتخابات 2021
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
علم وعالم
قمة بغداد
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
أولمبياد طوكيو
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
البابا في العراق
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2021
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
تسجيل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا في إيران
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

إجراءات جديدة تخص دخول المقيمين والزائرين إلى السعودية

دوليات

2021-09-15 | 07:23
إجراءات جديدة تخص دخول المقيمين والزائرين إلى السعودية
1,361 مشاهدة

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية، عن آلية جديدة وإجراءات تخص دخول القادمين إلى المملكة العربية السعودية للمقيمين والزائرين من الدول المسموح القدوم منها وتغيير مدة الحجر المؤسسي.

آلية جديدة وإجراءات تخص دخول المقيمن والزائرين إلى المملكة العربية السعودية الذي تلقى جرعة واحدة فقط تتضمن:
-يطلب من القادم إلى السعودية غير المحصن أي متلقي جرعة واحدة من اللقاح المعتمد في السعودية عمل فحص بتقنية PCR وأن تكون نتيجة الفحص سلبية وأن يتم الفحص خلال 72 ساعة قبل المغادرة إلى السعودية على أعلى تقدير.
-يطبق على القادم إلى السعودية إجراءات الحجر المؤسسي لمدة خمسة أيام.
-ويتم إجراء فحص كورونا خلال (24) ساعة من الوصول وفحص آخر في اليوم الخامس بعد الوصول
-يجب على القادم إلى السعودية الالتزام بأوقات فحص كورونا بناء على ما يظهر له في تطبيق "توكلنا" في خدمة التسلسل الزمني)
-تنتهي مدة الحجز المؤسسي للقادم إلى السعودية بظهور نتيجة سلبية
 
وهذه الإجراءات تطبق أيضًا على المقيم أو الزائر الذي استكمل أحد اللقاحات غير المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة أو استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في منظمة الصحة العالمية وغير المعتمدة في المملكة.
 
آلية جديدة وإجراءات تخص المرافقين مع المحصنين من ذويهم حسب الآتي:
-يطلب من غير المحصن من المرافقين من دون سن الثامنة عشرة الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام، ويتم عمل فحص كورونا (لمن أتم ثمانية أعوام فما فوق) في اليوم الخامس.
-يطبق على غير المحصن من المرافقين الذي أتم الثامنة عشرة عاماً فما فوق، إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.
-سيطبق العمل بهذه الإجراءات اعتباراً من يوم الخميس تاريخ 16/ 2/ 1443 هـ الموافق 23/ 9/ 2021 م الساعة 12 ظهرًا
وشددت هيئة الطيران المدني على القيام بهذه الإجراءات أيضًا:
-أن يستكمل المقيم في المملكة العربية السعودية جرعات اللقاح الموجودة في المملكة بعد أن ينتهي من فترة الحجر المؤسسي
-ويطلب من المقيم الذي استكمل أحد اللقاحات المعتمدة في المنظمة وغير المعتمدة في المملكة (حاليا لقاح سينوفارم ولقاح ساينوفاك) أن يحصل على جرعة منشطة من أحد اللقاحات المتوافرة في المملكة بعد الوصول
-يجب على القادمين إلى السعودية التسجيل في منصة "قدوم" قبل الوصول إلى المملكة العربية السعودية.
-وبينت هيئة الطيران المدني أن إجراءات العزل ستتم وفق بروتوكولات وزارة الصحة لمن تظهر نتيجة عينة فحصه إيجابية خلال فترة الحجر الصحي المؤسسي
-المتعافي من الإصابة بفيروس كورونا تطبق عليه إجراءات الحجر المؤسسي حيث لايعتد بالتعافي من الإصابة بفيروس كورونا كمبرر لعدم تطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي.

إجراءات الحجر الصحي المنزلي للمواطنين والمواطنات وفق هيئة الطيران المدني:
-يطبق على المواطنين والمواطنات غير المحصنين الحجر الصحي المنزلي لمدة خمسة أيام
-يتـم إجـراء فحـص كورونا لهـم فـي اليوم الخامس
 
ونوهت الهيئة العامة للطيران المدني على أن التعليمات في السعودية تمنع دخول جميع الأماكن والأنشطة والفعاليات والمنشآت الحكومية والخاصة واستخدام وسائل النقل العام دون استكمال التحصين بأحد لقاحات فيروس كورونا المعتمدة في المملكة

» انضم إلى "قناة السومرية" على يوتيوب الآن، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
10:15 | 2021-09-15 10:15
10:11 | 2021-09-15 10:11
10:11 | 2021-09-15 10:11
المزيد
اعلان
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
سومر أف أم مباشرة على الهواء
اعلان
ابو تريكة قد يترك &quot;بين سبورتس&quot; لاسباب دينية
32.9%
12:34 | 2021-09-13
ابو تريكة قد يترك "بين سبورتس" لاسباب دينية
12:34 | 2021-09-13
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
18.46%
03:22 | 2021-09-14
انخفاض أسعار صرف الدولار في الاسواق العراقية
03:22 | 2021-09-14
الصحة العالمية تدعو إلى التخلي عن &quot;إعادة التطعيم&quot;
14.86%
15:01 | 2021-09-14
الصحة العالمية تدعو إلى التخلي عن "إعادة التطعيم"
15:01 | 2021-09-14
بشأن اعترافات &quot;جمال الكربولي&quot;.. عزت الشابندر يدعو لاجراء تحقيق عاجل
11.72%
04:24 | 2021-09-14
بشأن اعترافات "جمال الكربولي".. عزت الشابندر يدعو لاجراء تحقيق عاجل
04:24 | 2021-09-14
كان في انتظار طفله الرابع.. وفاة فنان مصري إثر حادث سير مروع
11.35%
03:12 | 2021-09-15
كان في انتظار طفله الرابع.. وفاة فنان مصري إثر حادث سير مروع
03:12 | 2021-09-15
اماكن اصدار بطاقة التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات (وثيقة)
10.7%
06:30 | 2021-09-14
اماكن اصدار بطاقة التلقيح الدولية في بغداد والمحافظات (وثيقة)
06:30 | 2021-09-14
المزيد
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2021
لقطات
السومرية نيوز
كورونا اليوم
سياسة
محليات
أمن
اقتصاد
خاص السومرية
دوليات
رياضة
منوعات
انتخابات 2021
البابا في العراق
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
أولمبياد طوكيو
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
قمة بغداد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2021 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
X