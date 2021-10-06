جائزة نوبل في الكيمياء لعام 2021 تمنح للعالمين ليزت وماكميلان

أعلن الحساب الرسمي لجوائز نوبل، اليوم الأربعاء، حصول العالمين، بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان، على جائزة نوبل للكيمياء عن بحث تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل.

وجاء في التغريدة: "تم منح جائزة نوبل 2021 في الكيمياء إلى بنيامين ليزت ودافيد ماكميلان عن بحث تطوير التحفيز العضوي غير المتماثل".

ودافيد ماكميلان هو كيميائي مولود في اسكتلندا وأستاذ جامعي متميز للكيمياء في جامعة برينستون البريطانية، حيث كان أيضًا رئيس قسم الكيمياء في الجامعة من عام 2010 إلى عام 2015.

أما بنيامين ليزت فهو مدرس في معهد سكريبس للأبحاث في لا جولا بالولايات المتحدة، حيث عمل على الأجسام المضادة المحفزة، تم تعيينه أستاذًا مساعدًا في معهد أبحاث سكريبس في لا جولا في قسم البيولوجيا الجزيئية من 1999 إلى 2003، في عام 2003 أصبح أول رئيس لمجموعة عمل في معهد ماكس بلانك لأبحاث الفحم، وأصبح مديرًا للمعهد في يوليو/تموز 2005.