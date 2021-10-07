موسكو تعرب عن قلقها من تنامي نشاط "داعش" في هذه الدولة

وقالت زاخاروفا: "نحن قلقون من تنامي نشاط تنظيم داعش الإرهابي في أفغانستان، مؤخرا شن عناصر داعش هجوما إرهابيا كبيرا بالقرب من مسجد وسط كابل أسفر عن مقتل 20 مدنيا وإصابة أكثر من 30 آخرين بجروح".واضافت، ان "تنظيم "داعش" كثف الأعمال القتالية في جنوب أفغانستان".وتابعت زاخاروفا: "نلاحظ بقلق خاص تزايد أنشطة تنظيم داعش في منطقة السفارة الروسية في كابل، ففي 4 تشرين الاول، تم القضاء على خمسة مسلحين من هذه المجموعة الإرهابية هناك".واوضحت: "ندعو السلطات الأفغانية لاتخاذ إجراءات إضافية، لضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية، وكذلك المواطنين الروس في افغانستان".