أعلنت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن وفاة أول رئيس جمهورية بعد الثورة في إيران، أبوالحسن بني صدر، في إحدى مستشفيات العاصمة الفرنسية باريس عن عمر ناهز 88 عاما.

ونشر موقع ”أخبار روز“ الإيراني، بيانا صادرا عن أسرة أبو الحسن بني صدر، أعلنت فيه اليوم السبت عن وفاته بسبب معاناته الطويلة من المرض.

وجاء في البيان: "بعد معركة طويلة مع المرض في مستشفى سالبترير بباريس، انتقل إلى رحمة الله".

ولد أبو الحسن بني صدر عام 1933 في باغشة بمدينة همدان غرب إيران، ووالده آية الله نصرالله بني صدر، ووالدته أشرفي فاتح.