مصر.. حبس وغرامة بحق طبيب في قضية "السجود لكلب"

وأمر النائب العام بإحالة ثلاثة متهمين هم الطبيب عمرو خيري وموظف آخر بمستشفى خاص، للمحاكمة الجنائية لاتهامهم بالتنمر على الممرض بالقول واستعراض القوة والسيطرة عليه.وظهر الطبيب عمرو خيري وبعض الأشخاص في مقطع مصور، قبل أسابيع، مثيرين للجدل، إذ أمروا الممرض بالسجود لكلب يملكه طبيب من المتهمين مستغلين ضعفه وسلطتهم عليه بقصد تخويفه ووضعه موضعَ السخرية والحطّ من شأنه.