مواطن تركي يدهس أخته بالجرار (فيديو)

شهدت ولاية أنطاليا التركية، محاولة قيام مواطن تركي بقتل شقيقته، نتيجة النزاع بينهما على ميراث الأب لـ9 أشقاء بعد وفاته.

قاد المواطن التركي الجرار في أرض زراعية تعود ملكيتها لوالده المتوفى، وحاول دهس أخته، إلا أنها نجت بأعجوبة بعد وقوعها بين عجلات الجرار.

Manavgat'ta bir adam miras nedeniyle husumet yaşadığı ablasını traktörle ezdi. pic.twitter.com/UdiDuU7Jyu — Ayaz Andelîb (@ayazandelib) October 8, 2021

الشقيقة أمينة تشتين، تعيش حاليا مع ابنتها التي تبلغ من العمر 14 عامًا، بعد وفاة زوجها، توجهت لزيارة شقيقها الذي سبق وأن تجادلت معه بسبب الميراث، فيما بعد ذهبت إلى الأرض الزراعية التي تركها لهم والدهم لـ9 أشقاء، وهناك حاول اثنان من أخوتها دهسها بالجرار الموجود في الأرض. فيما كانت تصرخ ابنتها، إلا أنها نجت بوقوعها بين عجلات الجرار.

وبعد نجاة تشتين حاول الأخوة نتف شعرها وكسر هاتف ابنتها بعدما الاعتداء المبرح عليها. وقالت أمينة تشتين التي نقلت على إثر الأعتداء إلى المستشفى بعد أن قدمت شكوى ضد أخوتها «أنقذني الله من أجل ابنتي".