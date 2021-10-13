مصر.. حريق هائل في قاعة افتتاح مهرجان الجونة السينمائي (صورة)

وذكرت الإدارة في بيان: انه "أنه تمت السيطرة على حريق مسرح البلازا، الذي شب اليوم، وجار حصر الخسائر".وتابعت إدارة مهرجان الجونة السينمائي في بيانها الموجه للصحفيين من حضور المؤتمر الصحفي المقرر عقده عصر اليوم : "نؤكد على جميع السادة الزملاء أن المكان الذي سوف ينعقد به المؤتمر الصحفي ليس له علاقة بمكان الحريق".وكانت قوات الإطفاء المدني قد سيطرت على حريق كبير شب بالقرب من مكان انعقاد حفل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي الدولي.ووصلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى مكان الحريق وتحاول السيطرة على النيران.وكان من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي للدورة الخامسة من المهرجان عصر اليوم للإعلان عن تفاصيل الافتتاح المقرر عقده مساء الغد، وتحاول إدارة المهرجان السيطرة على الموقف، وحتى الآن غير معروف حجم الأضرار والخسائر التي تعرض لها المكان.