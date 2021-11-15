بزعم "تأديبه".. أب يعنف طفله حتى الموت!

وأشار الموقع الى ان "الطفل توفي في دائرة قسم شرطة المرج ، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لتبيان سبب الوفاة، وكلفت المباحث بسرعة التحريات حول الواقعة وملابساتها، كما قررت ضبط وإحضار الأب المتهم".وفي التفاصيل، تلقى مأمور قسم شرطة المرج بلاغا من أحد المستشفيات بدائرة قسم الشرطة بوصول طفل جثة هامدة.وتبين أن جثة الطفل الذي يدعى بدر.أ.ح (8 سنوات) عليها آثار تعذيب في مناطق مختلفة من الجسم، وكشفت التحريات عن أن والد المجني عليه وراء ارتكاب الواقعة. وبحسب التحريات، كان المتهم يعذب الطفل بشكل دائم إلى أن توفي.وبعد اتخاذ الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته، اعترف بأنه لم يقصد قتله، وقال: "كنت بأدبه"، وتم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.