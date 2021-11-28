بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب غربي إيران

سجلت إيران، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.



ولم ترد لحد الآن معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الهزة الأرضية.