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بقوة 4.3 درجة.. هزة أرضية تضرب غربي إيران
دوليات
2021-11-28 | 14:16
1,275 مشاهدة
سجلت إيران، اليوم الأحد، هزة أرضية بقوة 4.3 درجة في مدينة سربل ذهاب التابعة لمحافظة كرمانشاه غربي البلاد.
ولم ترد لحد الآن معلومات عن حجم الأضرار والخسائر المحتملة الناجمة عن الهزة الأرضية.
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