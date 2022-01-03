إيران تحدد 125 متهما ضالعين في اغتيال سليماني والمهندس

قالت إيران، اليوم الاثنين، إنها حددت 125 متهما ضالعين في اغتيال قائد فيلق القدس السابق قاسم سليماني، قبل عامين.

وذكر مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، إن الولايات المتحدة هي المسؤول المباشر عن اغتيال قاسم سليماني".

وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اعتبر آبادي أن ترامب على رأس المتهمين لأنه أصدر أمر التنفيذ. ولفت إلى أن الـ 125 متهما غالبيتهم عناصر في هيكل الإدارة الأمريكية.

وأشار مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية للشؤون الدولية إلى أن "هناك دول أخرى ضالعة في العملية تتم متابعتها"، لافتا إلى أن "بلاده تطالب العراق بالمشاركة في تحقيق العدالة من المتهمين باعتبارها بلد وقوع الحادث".

وختم آبادي بقوله، إن الرئيس الأمريكي السابق ترامب أقر بنفسه بأنه أمر بتنفيذ هذا "العمل الإرهابي" معتبر ذلك فخرا لنفسه"، مشيرا إلى أن "إقرار ترامب يعد وثيقة قابلة للاستناد في المحاكم الدولية.

وكان قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني قد اغتيل مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس في ضربة جوية أمريكية قرب مطار بغداد فجر 3 كانون الثاني 2020.