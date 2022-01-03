ايران: نلمس تراجعا أو "واقعية" غربية في مباحثات إحياء الاتفاق النووي

وقال خطيب زاده في مؤتمر صحفي: "نلحظ اليوم تراجعا، أو بالأحرى واقعية من جانب الطرف الغربي في مباحثات فيينا، بأنه لا يمكن أن يتقدموا بطلبات تتجاوز إطار الاتفاق النووي".واضاف أن "الوقت لا يزال مبكرا للحكم على جدية الولايات المتحدة في رفع العقوبات المفروضة على إيران".وتستكمل إيران والأطراف التي ما زالت منضوية في الاتفاق (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، روسيا والصين)، بمشاركة أمريكية غير مباشرة، اليوم، الجولة الثامنة من المباحثات الهادفة لاحياء الاتفاق الذي انسحبت واشنطن منه بشكل أحادي العام 2018، معيدة فرض عقوبات قاسية على طهران.