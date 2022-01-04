الصحة العالمية: "أوميكرون" يصيب الجهاز التنفسي العلوي

وقال مدير إدارة الحوادث في منظمة الصحة العالمية عبدي محمود ، إن "من السابق لأوانه تحديد ما اذا كنا سنحتاج إلى لقاح خاص بـ "أوميكرون"، لكنه أكد أن هذا القرار يحتاج إلى تنسيق عالمي، ولا يجب أن يتخذه القطاع التجاري وحده".وتعتمد البلدان في كل أنحاء العالم بشكل متزايد على التطعيم لتجنب الشلل الاقتصادي فيما أعلن العديد منها تخفيف تدابير عزل المرضى وعائلاتهم، لمواجهة انتشار المتحورة "أوميكرون" التي أدت إلى ارتفاع هائل في عدد الإصابات بكوفيد-19.ومنذ ظهور الفيروس في كانون الأول 2019، تسبب الوباء في وفاة أكثر من 5,4 مليون شخص في العالم.