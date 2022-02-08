قرار جديد من القضاء الإيراني بشأن اغتيال قاسم سليماني

أعلن القضاء الإيراني، اليوم الثلاثاء، عن إعداد لائحة الاتهام في ملف اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني قبيل نهاية السنة الإيرانية الحالية (تنتهي في 20 مارس/ آذار 2022)، وسترسلها إلى العدلية.

قال مساعد رئيس السلطة القضائية الإيرانية في الشؤون الدولية، كاظم غريب آبادي، خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى، إن "نيابة طهران ستعد لائحة الاتهام في ملف اغتيال الشهيد سليماني قبيل نهاية السنة الإيرانية الحالية وسترسلها إلى العدلية".

وأضاف أن "الجولة الثالثة من اجتماع لجنة التحقيق المشترك لمتابعة جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني ورفاقه، ستبدأ اليوم الثلاثاء وتستمر يومين في بغداد"، واصفا اغتيال قاسم سليماني بـ"العمل الإجرامي".

وفرضت السلطات الإيرانية، في وقت سابق، عقوبات جديدة على 51 مواطنًا أمريكيًا شاركوا في العملية ضد قاسم سليماني، بمن فيهم رئيس لجنة رؤساء الأركان مارك ميلي ومستشار الرئيس الأمريكي السابق للأمن القومي، روبرت أوبراين.

وصرحت وزارة الخارجية الإيرانية في بيان أن "الأشخاص المذكورين في قائمة العقوبات شاركوا في القرار والتخطيط والتنظيم والتمويل والدعم وكذلك في قيادة أو تنفيذ العمل الإرهابي (ضد سليماني)".