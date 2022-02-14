السفارة اليابانية في كييف تعلن مغادرة معظم موظفيها

ونصحت اليابان، مواطنيها في أوكرانيا بمغادرة البلاد على الفور، وأبلغتهم في رسالة بريد إلكتروني أرسلتها السفارة، بأن وظيفتها ستكون محدودة أكثر اعتبارا من اليوم حيث سيبقى "عدد قليل" من الموظفين في البلاد.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي للصحافيين، إنه طلب من اليابانيين في أوكرانيا إجلاءهم "على الفور وبأكثر الطرق أمانا".ومن المتوقع أن ينخفض عدد موظفي السفارة الذين سيبقون في البلاد إلى أقل من 10، بمن فيهم السفير الياباني لدى أوكرانيا كونينوري ماتسودا، بحسبما قال مسؤول حكومي ياباني في طوكيو.