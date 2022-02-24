بايدن: الهجوم الروسي على أوكرانيا مخطط له منذ عدة أشهر

وقال بايدن في كلمة له، إن "الهجوم الروسي على أوكرانيا غير مبرر ومخطط له منذ عدة أشهر"، معتبراً أن "الجيش الروسي بدأ هجوما غير مبرر على أوكرانيا".وأضاف "حذرنا مرارا مما حدث اليوم من غزو روسي لأوكرانيا"، مشيراً الى أن "هناك إجماعاً على تقييد قدرة روسيا على استخدام الدولار".وتابع بايدن "سنقيد الصادرات التكنولوجية التي تصل إلى روسيا وسنضاعف آثار العقوبات على روسيا وسنخفف آثارها على الحلفاءوبدأت روسيا عملية عسكرية شاملة في الأراضي الأوكرانية، صباح اليوم الخميس، بعد وقت قصير من إعلان الرئيس فلاديمير بوتين عن ذلك.