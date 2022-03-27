الصين: سنرد بشكل حاسم على أي عقوبات أميركية

وقال غانغ في مقابلة نشرت على موقع السفارة، أن "الصين سترد بشكل حاسم على أي عقوبات أميركية جديدة عليها".واضاف إن "ما يحدث في أوكرانيا لن يؤثر على العلاقة الطبيعية بين الصين وروسيا"، مشيراً إلى أن "بلاده يمكن أن تساعد في جهود السلام في أوكرانيا بسبب علاقتها الجيدة مع روسيا".وكانت الإدارة الأميركية أكدت أكثر من مرة سابقا، أن بكين ستتحمل المسؤولية عن أي عمل يهدف إلى دعم الروس، سواء عسكريا أو حتى اقتصاديا، أو بأي طريقة من الطرق للتحايل على العقوبات الغربية القاسية، ملوحة بتكاليف باهظة على الاقتصاد الصيني العملاق.