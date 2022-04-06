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غداً.. تصويت مرتقب يخص عضوية روسيا في "حقوق الإنسان"

دوليات

2022-04-06 | 13:03
غداً.. تصويت مرتقب يخص عضوية روسيا في "حقوق الإنسان"
1,031 مشاهدة

تجري الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم غد الخميس، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش، تصويتا بناء على طلب من الغرب للبت في تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان.

وقالت الناطقة باسم رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة، بولينا كوبياك، إنه تم تأكيد إجراء التصويت "عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وللمضي قدما في المسار، لا بد من توفر النصاب القاضي بتصويت ثلثي الدول الأعضاء الـ193 في الجمعية العامة، التي تم استدعاؤها لهذا الاستحقاق. ولن يتم احتساب حالات الامتناع عن التصويت.

وأعلنت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد، اول امس الاثنين، أن بلادها ستسعى إلى تعليق عضوية روسيا في مجلس حقوق الإنسان، "ردا على الصور الواردة من مدينة بوتشا الأوكرانية".

وأضافت: "لا يمكن السماح لروسيا باستخدام مقعدها في المجلس كأداة دعاية، تتيح لها الإشارة إلى أن لديها مخاوف مشروعة بشأن حقوق الإنسان".
 

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