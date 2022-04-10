قائمة أثرياء العرب لعام 2022

في نسختها الـ 36، أصدرت مجلة "فوربس" تصنيفها للمليارديرات العرب لعام 2022. فما تزال قائمة الأثرياء العرب إلى حد كبير مشابهة للتصنيف الصادر في عام 2021.

هذا العام، وجد 21 مليارديراً عربياً في جميع أنحاء العالم مقارنة بـ 22 مليارديراً في عام 2021. وقد شهدت المجموعة مجتمعة انخفاضاً جزئياً في ثروتها الإجمالية إلى 52.9 مليار دولار في عام 2022، مقارنة بـ 53.4 مليار دولار أمريكي. قبل عام، شملت القائمة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، الذي وافته المنية في ديسمبر 2021، وهو الوحيد الذي لم يكن ضمن قائمة 2022.