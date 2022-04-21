فلكي عربي يحدد عدة رمضان ويوم العيد

السومرية نيوز – متابعة



قال الخبيرالسعودي في علم الفلك، خالد الزعاق، أن شهر رمضان المبارك في هذا العام سيكمل عدته ثلاثين يوما.



وذكر الزعاق في تغريدة على حسابه في "تويتر" مفيدا بهذا الشأن بأن "شهر رمضان ستكتمل عدته ثلاثين يوما بسبب أن يوم السبت 29 رمضان سيغيب القمر قبل الشمس ولم يولد بعد".