بالصور: ورقتان نقديّتان جديدتان في الإمارات

في سياق الإصدار الثالث للعملة الوطنية، طرح المصرف المركزي في الإمارات ورقتين نقديتين جديدتين من فئتي الخمسة والعشرة دراهم.ويأتي هذا الإصدار المصنوع من البوليمر بعد نجاح الطرح الأول للورقة النقدية من فئة الخمسين درهمًا من المادّة نفسها.واستُخدم في هذا الإصدار أحدث المعايير والتقنيات العالمية والخصائص الأمنية الظاهرة والكامنة عالية الجودة في صناعة أوراق النقد لتعزيز في سبيل تعزيز الثقة بالعملة المحلية ومكافحة تزويرها.وتتضمن الورقتان الميزة التلامسية والبارزة بلغة "بريل" لمساعدة المتعاملين من المكفوفين في التعرف على قيمة كلّ منهما.ومن المتوقّع طرح الورقة النقدية الجديدة من فئة الخمسة دراهم للتداول اعتبارًا من يوم الثلاثاء 26 نيسان 2022 على أن تبقى الورقتان النقديتان الحاليتان من ذات الفئة قيد التداول جنبًا إلى جنب مع الأوراق النقدية الجديدة بصفتهما أوراق نقدية مضمونة القيمة بموجب القانون.