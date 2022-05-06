قتلى وجرحى خلال اطلاق نار في هولندا

وقالت شرطة روتردام عبر "تويتر": "تم القبض على المشتبه به ومصادرة السلاح الناري" في أعقاب الحادث الذي وقع في مولينسنغيل في ضواحي ألبلاسيردام".واضافت: "يتم الاعتناء بالشهود، ويتم ترتيب المساعدة لهم"، دون ذكر تفاصيل أخرى عن إطلاق النار".وأفادت وسائل إعلام هولندية بأن "امرأة وفتاة قتلتا وأن الجريحين صبي وشابة، وكان مطلق النار المزعوم، وهو رجل يبلغ من العمر 38 عاما، معروفا للشرطة بارتكاب اضطرابات طفيفة لكن ليس لديه سجل إجرامي، ولا يزال الدافع وراء إطلاق النار غير واضح".واشارت الى ان "المزرعة هي ملاذ للشباب والكبار، ومعظمهم من ذوي الإعاقات أو الأمراض العقلية، وهي أيضا مأوى للمراهقين والبالغين الذين يحاولون إعادة حياتهم إلى المسار الصحيح".