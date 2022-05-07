فيديوهات لتحرش جماعي بفتيات في السعودية تثير غضبا كبيرا!

السومرية نيوز - متابعة



تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" فيديوهات لتحرش مجموعة من الشبان في السعودية بفتيات.





ويظهر في مقطع فيديو، ملاحقة مجموعة كبيرة من الشبان لفتاتين ترتديان النقاب على البحر، في مشهد وصف بالهمجي.



وفي مقطع آخر من مدينة الخبر السعودية، يظهر أيضا تجمهر شبان حول فتاتين في الشارع.

تجمهر وصياح حول فتاتيين على البحر ! pic.twitter.com/OpwvNGExF6 — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) May 6, 2022



وأثارت الفيديوهات غضبا كبيرا وجدلا واسعا بين المتابعين، خاصة أن ظاهرة التحرش بالنساء في الشارع انتشرت مؤخرا بكثرة في المملكة العربية السعودية.



الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة بحق كل متحرش مع التشهير به. وأثارت الفيديوهات غضبا كبيرا وجدلا واسعا بين المتابعين، خاصة أن ظاهرة التحرش بالنساء في الشارع انتشرت مؤخرا بكثرة في المملكة العربية السعودية.الأمر الذي دفع السلطات لاتخاذ إجراءات صارمة بحق كل متحرش مع التشهير به.