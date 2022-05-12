باريس تتحدث عن "طريق مسدود" بمفاوضات الاتفاق النووي

وقال المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إن "المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود"، مبينا أن اتفاقا كان جاهزا في مارس لكنه "لم يعد في متناول" الاطراف المعنيين بسبب خلاف على وضع الحرس الثوري الإيراني.وأضاف: "نحن متشائمون. إيران ارتكبت خطأ باستنفاد الوقت".وتعليقا على إعلان باريس أن فرنسيين أوقفا في إيران، قال المصدر إن "عدم إحراز تقدم في الملف النووي يتزامن مع "الاستفزازات المكثفة" من إيران.واضاف "حاليا هناك اهتمام بالعودة إلى الاتفاق لكن الوضع لن يبقى كذلك".ويجري الدبلوماسي إنريكي مورا منسق الاتحاد الأوروبي لمفاوضات الاتفاق النووي، حاليا محادثات في طهران مع المسؤولين الإيرانيين.