يتجاوز عمقه 30 مترا.. وفاة 7 أشخاص اختناقا داخل بئر جنوب اليمن

وأعلن مكتب الصحة والسكان في مدينة تعز، مساء السبت، وفاة 7 أشخاص نتيجة اختناقهم في بئر للمياه في منطقة قدس بمديرية المواسط بالريف الجنوبي للمدينة.وأضاف المكتب الحكومي، أن "الاشخاص السبعة وصلوا إلى مستشفى خليفة بالمدينة بعد اختناقهم أثناء حفر بئر في قرية المكيشة ببلدة المواسط، جنوبي تعز".وبدأت الحادثة وفق مصادر محلية وناشطون بعد قيام أحد المزارعين بالنزول إلى أحد الآبار في القرية الريفية، لتشغيل مضخة (مولد يعمل بمادة الديزل) رفع المياه من البئر إلى المزارع، إلا أنه توفي نتيجة اختناقه بالدخان المنبعث بكثافة عن مضخة نقل المياه من داخل البئر إلى خارجه.وأشارت إلى أن "عددا من الأشخاص حاولوا إنقاذه، حيث نزل أحدهم، إلا أنه اختنق أيضا بالدخان الناتج عن مضخة رفع المياه، ليحاول آخرون المساعدة بالطرق التقليدية، وعددهم 5، غير أنهم توفوا أيضا، بعد إخراجهم من البئر الذي يتجاوز عمقه 30 مترا، إلى أحد المشافي في مدينة التربة، مركز الشمايتين، بالريف الجنوبي من تعز".وعادة ما يستخدم المزارعون في اليمن، طرقا بدائية في عملية حفر آبار المياه وكذلك، نقلها إلى الخارج إما إلى خزانات تستخدم للشرب أو لري مزارعهم، وفي الغالب منها مزارع لشجرة القات.