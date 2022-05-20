عشرات الجرحى جراء إعصار في ألمانيا

وأعلنت شرطة المدينة أن حالة 10 على الأقل من الجرحى خطيرة، وحثت السكان على التزام منازلهم "حتى لا يعرقلوا جهود الإنقاذ أو يعرضوا أنفسهم للخطر".كذلك شهدت مدينة ليبشتات أضرارا جراء عاصفة شديدة، أدت إلى سقوط برج كنيسة فيها.وحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) فإن أكثر من 100 شخص محاصرون في بركة سباحة محلية في الهواء الطلق بعد أن سدت الأشجار المتساقطة منافذ الخروج.وقالت خدمة الإطفاء إن جميع رجال الإنقاذ المتاحين يتم نشرهم في المنطقة.وكانت الشرطة أعلنت أمس أن مواطنين فرنسيين اثنين "لقيا حتفهما بعد أن عصفت رياح قوية بطائرة شراعية تعمل بمحرك بعد وقت قصير من إقلاعها من مطار جنوب غرب برلين".وحذر خبراء الأرصاد الجوية من توقعات بهطل أمطار غزيرة وبرَد في غرب ووسط ألمانيا، تسفر عن عواصف ورياح تصل سرعتها إلى 130 كيلومترا في الساعة.