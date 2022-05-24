السعودية: أيدينا ممدودة لإيران

وقال بن فرحان في تصريح خلال مشاركته في منتدى دافوس العالمي، ان "مجلس التعاون الخليجي يسعى لدعم الاستقرار في المنطقة"، لافتا إلى أن "دول التكتل الخليجي حريصة على أمن واستقرار أسواق الطاقة".واضاف أن "دول مجلس التعاون حريصة على أمن الطاقة وعلى إيران أن تبني الثقة من أجل التعاون المستقبلي".من جهة أخرى، قال بن فرحان إن "المملكة لا تنظر للشائعات حول زيارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى السعودية"، مؤكدا أنه "إذا كانت هناك زيارة سيعلن عنها من خلال الوسائل الرسمية".