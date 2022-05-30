"عاصفة شهابية" في سماء الدول العربية

وكشفت الجمعية الفلكية بجدة فى تقرير لها، أنه يمكن أن تمهد تلك الكرة النارية (شهاب ساطع) لتجمع نيزكي أكبر خلفها إذا كان موجودا فعلا، فقد تتسبب في عاصفة شهابية لزخة شهب (تاو الجاثي)، التي يتوقع أن تكون ذروتها بسماء أمريكا الشمالية ليلة 30 و31 مايو 2022 وخاصة أن القمر في المحاق ماسيترك السماء مظلمة.وهذه مجرد توقعات فقد لا يحدث شيء على الإطلاق، لكن الأمر يستحق المشاهدة للمتحمسين وبالنسبة للقاطنين في مصر والوطن العربي يمكنهم محاولة رصد هذه الشهب عند منتصف الليل وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة يوم الثلاثاء من موقع مظلم بعيدا عن أضواء المدن.ونقطة انطلاقة شهب تاو الجاثي موجودة ظاهريا بالقرب من النجم اللامع السماك الرامح، الذي سيكون باتجاه الأفق الغربي عند منتصف الليل.