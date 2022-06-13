الملكة إليزابيث تحقّق رقمًا قياسيًّا جديدًا!

بـ 70 عامًا و127 يومًا، حلّت الملكة إليزابيث الثانية في المرتبة الثانية في قائمة أكثر الملوك حكمًا في التاريخ بعد الملك الفرنسي لويس الرابع عشر، الذي حكم 72 عامًا و110 أيام، من العام 1643 إلى العام 1715.وانتزعت المرتبة من ملك تايلاند، بوميبول أدولياديج، الذي حكم 70 عامًا و126 يومًا، من 9 حزيران 1946 حتى 13 تشرين الأول 2016.وبذلك، تُعدّ الملكة إليزابيث (96 عاما) أكبر ملكة لا تزال جالسة على العرش في العالم.وهذه ليست المرة الأولى التي تحقق فيها رقمًا قياسيًّا. فهي جالت العالم 42 مرة قبل أن تتوقف عن السفر إلى الخارج في تشرين الثاني 2015.وهي أول عاهل بريطاني يزور الصين، عام 1996، وأول ملك بريطاني يلقي كلمة أمام مجلس النواب الأميركي، في 16 أيار 1991.وتجدر الإشارة إلى أنها أرسلت أول بريد إلكتروني خاص بها في 26 آذار 1976، خلال زيارة كانت تجريها لمركز أبحاث تابع لوزارة الدفاع.وعام 1997، أطلقت أول موقع الكتروني رسمي لقصر باكنغهام.وكتبت أول تغريدة لها على موقع تويتر عام 2014، فيما نشرت أول منشور لها عبر انستغرام عام 2019.كذلك، في سجلّها أكثر من 150 زيارة إلى دول الكومنولث، إذ زارت كندا 22 مرة، وهو أكثر بلد عضو في الكومنولث تزوره، فيما ذهبت 13 مرة إلى فرنسا التي تتحدث لغتها وتمثل أكثر بلد أوروبي زارته.واليزابيث هي الملكة الوحيدة التي قفزت بالمظلة مع جيمس بوند، إذ ظهرت في مقطع فيديو أُنجز لافتتاح أولمبياد 2012 في لندن، وهي تستقبل الجاسوس الذي يجسد دوره الممثل دانيال كريغ في قصر باكنغهام قبل أن يركبا كلاهما طوافة ويحلقا في سماء لندن ثم يقفزا (في مشهد تمثيلي) فوق الاستاد الأولمبي الذي شهد حضورًا فعلياً للملكة لاقى ترحيباً كبيرًا.وبمناسبة مرور 70 عاما على اعتلائها العرش البريطاني، أُقيمت الاحتفالات الرسمية في المملكة المتحدة من 2 إلى 5 حزيران الجاري.و أنتجت دار سك العملة الملكية البريطانية أكبر عملة لها على الإطلاق وهي عملة عملاقة يبلغ وزنها 15 كيلوجراما بتكليف من أحد هواة جمع التحف.واستغرق سكّ العملة، وهي من الذهب الخالص ويبلغ قطرها 22 ملليمترا (8.7 بوصة)، 400 ساعة.وتبلغ قيمتها 15 ألف جنيه استرليني (18772 دولارا)، مع صورة للملكة على أحد وجهيها والأحرف الأولى من اسمها ولقبها يعلوها تاج على الوجه الآخر.