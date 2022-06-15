الخزانة الأمريكية: هدفنا تقليص واردات روسيا من النفط

وقال نائب وزير الخزانة الأمريكي أديفالي أدييمو خلال جلسة الاستماع في الكونغرس: "نعرف أن روسيا تبيع اليوم كميات أقل من النفط مما كان قبل التوغل (في أوكرانيا)، لكنها بسبب ارتفاع الأسعار تستطيع جني أراح أكثر".وتابع: "ولذلك هدفنا تقليص وارداتها على الرغم من أن الدول تستطيع مواصلة شراء النفط الروسي".وكان مسؤلون أمريكيون قد أعلنوا في وقت سابق أن الولايات المتحدة تبحث مع الشركاء آفاق تحديد سقف لأسعار مشتريات النفط الروسي، لكن الإدارة الأمريكية لم تكشف عن تفاصيل تلك المناقشات.يذكر أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض حلفائهما فرضوا عقوبات على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.وساهمت العقوبات، التي تشمل حظرا على استيراد النفط الروسي مع بعض الاستثناءات، في ارتفاع أسعار النفط في الأسواق.