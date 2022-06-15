صادرات الغاز.. إيران تعلن تسلمها 1.6 مليار دولار من العراق

وأضاف الوزير أنه "مع دبلوماسية الطاقة النشطة وشهور من المفاوضات، تم استلام 1.6 مليار دولار من الطلب المتأخر على صادرات الغاز إلى العراق، ومنذ بداية العام، مقارنة بالعام الماضي، زاد حجم تصدير الغاز الإيراني بنسبة 25 % وعائدات النقد الأجنبي بنسبة 90 %".وقبل أسبوع، وافق البرلمان العراقي على مشروع قانون الأمن الغذائي الطارئ الذي يشمل توفير مفردات البطاقة التموينية كما تضمن سداد ديونه لإيران لمنع انقطاع التيار الكهربائي في البلاد مع استمرار واردات الغاز.