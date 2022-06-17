بايدن: العقوبات ضد روسيا أفضل خيار لواشنطن

وقال بايدن في تصريح لوكالة "أسوشيتد برس": "إنني رئيس الولايات المتحدة، وهذا يصب في مصلحة البلاد، دون أي مزاح".وتساءل بايدن: "ماذا كان سيحدث في حال بقت القوة الرئيسية في الناتو والبنية المنظمة التي نوحدها مكتوفة الأيدي في وجه العدوان الروسي؟".يذكر أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات اقتصادية ضد روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.