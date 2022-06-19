كلينتون تحسم الجدل بشأن خوض انتخابات 2024

وقالت في مقابلة نقلتها صحيفة "فاينانشيال تايمز": "هذا غير وارد".وأضافت، أن "الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن ينوي الترشح من الحزب الديمقراطي لولاية جديدة".وتابعت: "سيكون من المدمر التنافس مع بايدن"، مشيرة إلى أنها "لا تستبعد مشاركة الجمهوري دونالد ترامب في الانتخابات".من جهتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، إن "بايدن يعتزم الترشح لولاية ثانية في انتخابات عام 2024".وأشار مقال في مجلة "المحافظ" الأمريكية، إلى أنه "من غير المرجح أن يتم انتخاب بايدن لولاية ثانية بسبب الشيخوخة والمشاكل الصحية".