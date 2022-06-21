بـ"لكمة" في الوجه.. امرأة تقتل زوجها في مصر

وذكر موقع القاهرة 24 ان "تفاصيل الواقعة تعود، عندما تلقى قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات الخاصة بدائرة القسم، بوصول شاب متأثرا بإصابته بسحجات متفرقة بالجسم ووفاته أثناء إسعافه".واضاف انه "على الفور، انتقل رجال المباحث تبين العثور على جثة شاب، وبالفحص تبين إصابته بسحجات وكدمات في الوجه وباقي أجزاء الجسم".واشار الموقع الى ان "التحريات كشفت أن مشادة كلامية وقعت بين المتوفى وزوجته، وتطورت إلى اعتداء الزوجة بالاعتداء على المتوفي بالضرب بالأيدي، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط الزوجة وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات أيدتها وأضافت بأن مشادة كلامية نشبت بينهما تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب، فما كان منها إلا الدفاع عن نفسها وقامت بتسديد عده ضربات له بالأيدي، فسقط على الأرض مغشيا عليه.