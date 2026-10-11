تقرير إيراني: واشنطن وتل أبيب قررتا بدء حرب جديدة

وقالت صحيفة " " الإيرانية، المقربة من قاليباف، إن متابعة تطورات الأسبوع الماضي وتحليلاتها تشير، بحسب تقديرها، إلى أن قرار بدء الحرب المقبلة قد اتُّخذ في وتل أبيب.وأضافت الصحيفة أن ، بفعل سنوات من التجارب في التعامل مع ، باتت تدرك أن تبادل الرسائل لن يُحدث على الأرجح تأثيراً ملموساً، على الأقل حتى ما بعد المواجهة المقبلة.ولم تقدم الصحيفة أدلة محددة تثبت اتخاذ واشنطن وتل أبيب قراراً نهائياً بشن حرب جديدة، ما يجعل ما أوردته في إطار تقديراتها بشأن مسار التطورات المقبلة.وفي سياق متصل، انتقدت "خراسان" ما وصفته بالاستقطاب السياسي داخل ، مشيرة إلى أن التيار الإصلاحي ربط استمراره السياسي، على مدى عقود، بالتفاوض والتفاعل مع الولايات المتحدة، في حين ربط التيار المقابل مستقبله السياسي برفض التفاوض والتعامل مع الغرب.وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار الجدل داخل إيران بشأن جدوى المسار الدبلوماسي مع واشنطن، بالتزامن مع تصاعد المخاوف من تجدد المواجهة العسكرية.