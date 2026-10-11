مقتل أمريكي في الهجوم الحوثي على مطار الرياض وترامب يلوّح بقرار حاسم

وتأتي التصريحات الأميركية غداة انفجار قوي شهدته أروقة المطار جراء القصف الحوثي، حيث هرعت أكثر من 12 سيارة إسعاف لإجلاء المسافرين من بعض أقسامه.من جانبه، أكد الرئيس الأميركي إحاطته الفورية بالهجوم، معلناً أنه يتجه لاتخاذ قرار حاسم بشأن الحادثة، دون أن يفصح عن طبيعة الإجراءات المرتقبة.