لافروف: موسكو تدعم بشكل كامل إحياء الاتفاق النووي مع ايران

وقال لافروف بعد محادثات في طهران مع نظيره الإيراني، إن "موسكو تدعم بشكل كامل إحياء الاتفاق النووي المبرم العام 2015 بين إيران والقوى الكبرى".فيما أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مشترك مع لافروف، إنه "ينبغي رفع جميع العقوبات المفروضة على إيران لإحياء الاتفاق، ملقيا باللوم على واشنطن في تعطل المحادثات التي بدأت قبل أكثر من عام".وأضاف: "نسعى لإعادة العمل بالاتفاق بشكل كامل دون التنازل عن موقفنا"، مشيرا إلى أنه "يأمل في الحفاظ على مسار المفاوضات"، ودعا الولايات المتحدة إلى "التحلي بنهج عملي والمساعدة في دخول المحادثات إلى مرحلة نهائية".وتوقفت المحادثات غير المباشرة بين طهران وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدف إعادة العمل بالاتفاق، منذ آذار لأسباب أبرزها إصرار طهران على رفع اسم الحرس الثوري الإيراني من قائمة الولايات المتحدة بالمنظمات الإرهابية.