استقالة وزيرين في بريطانيا

وقال وزير الصحة البريطاني في بيان بشأن استقالته، إنه "لم يعد بإمكانه الاستمرار بأي معيار عادل أو معقول".وفي رسالة استقالته التي نشرت على تويتر، قال ساجد جاويد: "من الواضح بالنسبة لي أن الوضع لن يتغير تحت قيادتكم، وقد فقدت الثقة بكم"، في إشارة إلى بوريس جونسون.وبعد لحظات، أعلن وزير المالية ريشي سوناك أيضا استقالته، وكتب في خطاب استقالته: "يتوقع الجمهور، عن حق، أن تقاد الحكومة على نحو صحيح وكفؤ وجدي".وأضاف: "أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري أتولاه، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق النضال من أجلها، ولهذا السبب أستقيل"، وفق ما ذكرت وكالة فرانس برس.وتعد هذه الخطوة بمثابة ضربة قاضية لرئيس الوزراء البريطاني، الذي حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة تتعلق بشكوى بشأن سوء سلوك جنسي ضد أحد وزرائه.واعتذر جونسون عما قال إنه "خطأ بعدم إدراكه أن كريس بينشر لم يكن مناسبا لمنصب بالحكومة"، بعد تقديم شكاوى ضده بشأن سوء السلوك الجنسي.وقال جونسون للصحفيين: "بعد فوات الأوان، كان من الخطأ فعل ذلك (تكليفه). أعتذر لكل من تضرر بشدة من ذلك"، بحسب وكالة رويترز.