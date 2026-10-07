ترامب يحدد موعد انتهاء النزاع مع إيران

حدد الرئيس الأمريكي ، الأربعاء، موعد انتهاء النزاع مع ، معتبراً أنها في وضع صعب.

وقال في تصريحات صحافية، "النزاع مع سينتهي قريبا بأي طريقة".

وأضاف "إيران في وضع صعب ولن تمتلك سلاحا نوويا على الإطلاق".

ويأتي هذا في ظل تصاعد النزاع بين إيران والولايات المتحدة، وما ترتب عليه من شبه توقف لحركة الملاحة عبر ، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية.

وأدت اضطرابات حركة الإمدادات إلى ارتفاع أسعار الوقود في معظم دول العالم، في وقت تواصل فيه أسواق الطاقة مواجهة تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة.