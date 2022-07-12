بلينكن يحذر الصين: سندافع عن حليفنا

وقال بلينكن في بيان أصدرته السفارة الأميركية في مانيلا،: "ندعو جمهورية الصين الشعبية مرة أخرى إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي والتوقف عن سلوكها الاستفزازي".وأضاف: "نعيد التأكيد أيضا على أن أي هجوم مسلح على القوات المسلحة الفلبينية أو السفن التجارية أو الطائرات في بحر الصين الجنوبي من شأنه تفعيل مبادئ الدفاع المشترك مع الولايات المتحدة "بموجب معاهدة الدفاع المشترك بين الولايات المتحدة والفلبين لعام 1951".إلى ذلك، لم يصدر رد فعل فوري من بكين.لكن وزير الخارجية الصيني وانغ يي قال في مؤتمر صحافي في بوتراغايا، العاصمة الإدارية لماليزيا، إن "الصين تسارع بوتيرة المحادثات مع رابطة دول جنوب شرق آسيا، التي تضم الفلبين وثلاث دول أخرى، للتوصل إلى اتفاق عدم اعتداء يعرف باسم "مدونة قواعد السلوك" لتحويل بحر الصين الجنوبي إلى بحر سلام وتعاون".وصرح وانغ للصحافيين بعد لقائه بنظيره في ماليزيا، المحطة الأخيرة في جولته التي تضم خمس دول في جنوب شرق آسيا "سنعارض المواجهات القائمة على التكتلات، وعقلية الحرب الباردة"، رافضا تلقي أي أسئلة من الصحافيين".