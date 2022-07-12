البنتاغون: مقتل زعيم داعش بغارة جوية في سوريا

وقالت الوزارة في بيان إن "زعيم داعش في سوريا قتل بضربة جوية بطائرة بدون طيار في سوريا".واضافت انه "وفقا للقيادة المركزية الأمريكية فإن "الغارة أدت إلى مقتل ماهر العقال، زعيم "داعش" في سوريا وأحد كبار قادة داعش الأربعة بشكل عام".واشارت القيادة المركزية الى إن "ماهر العقال قتل أثناء ركوبه دراجة نارية بالقرب من جندريس في سوريا، كما أصيب أحد كبار مساعديه بجروح خطيرة".