فيديو يحبس الأنفاس.. رجل ينقذ طفلة سقطت من الطابق الخامس!

تمكن رجل صيني من إنقاذ حياة طفلة صغيرة بعد أن التقطها أثناء سقوطها من منزل عائلتها في الطابق الخامس.

وأظهر مقطع فيديو تم تصويره في مدينة تونغشيانغ بمقاطعة تشجيانغ، طفلة تبلغ من العمر عامين تسقط من نافذة في الطابق الخامس وتهبط على لوحة إعلانية في الطابق الأول، وبعد فترة وجيزة، انزلقت الطفلة من على لوحة الإعلانات وأمسك بها رجل يدعى شين دونغ والذي يعمل موظفا في أحد البنوك.