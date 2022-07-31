"الاحتجاج السلمي ضروري".. الاتحاد الأوروبي يوجه دعوة للقوى السياسية في العراق

وذكر الاتحاد في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق إزاء الاحتجاجات المستمرة والتصعيد المحتمل في بغداد، وندعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع المزيد من العنف".وأضاف البيان: "ندعو القوى السياسية إلى حل القضايا من خلال حوار سياسي بناء في الإطار الدستوري".وتابع: "في حين أن الحق في الاحتجاج السلمي ضروري للديمقراطية، يجب احترام القوانين ومؤسسات الدولة".