اشتباكات بين حرس الحدود الايراني وحركة طالبان

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" عن ميسم برازانده حاكم محافظة هرمند شرقي إيران، قوله إن "الواقعة محل التحقيق".واضافت ان "الحاكم لم يدل بتفاصيل حول الاشتباك أو ما إذا كانت هناك خسائر في الأرواح، كما لم يصدر تعقيب فوري من طالبان".وقالت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، إن "طالبان فتحت النار على منازل على الطرف الشرقي من المحافظة، في منطقة شقلك، عبر الحدود من ولاية نمروز الأفغانية".وذكر تقرير "تسنيم" أيضا أن "قوات طالبان حاولت رفع علم طالبان في منطقة ليست جزءا من أراضي أفغانستان وأن الهدوء قد عاد بعد تبادل إطلاق النار".وتكرر نشوب اشتباكات بين قوات الأمن الإيرانية وقوات طالبان في مواقع متعددة على طول الحدود، منذ استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان في اب الماضي.